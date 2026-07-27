Loods mag worden gebouwd in Westerbeek

De gemeente Land van Cuijk heeft op 20 juli 2026 toestemming gegeven voor de bouw van een loods aan de Schepersstraat 1A in Westerbeek.

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De aanvraag voor het bouwen van de loods is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Het besluit omvat zowel technische als bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00003951.

Hoewel de vergunning is verleend, kunnen mensen die hierbij betrokken zijn tot en met 1 september 2026 bezwaar maken. Dit kan via een schriftelijk bezwaarschrift gericht aan de gemeente Land van Cuijk. Meer informatie over de procedure is te vinden op hun website.