Milieustraat Oisterwijk wijzigt openingstijden door hitte

Milieustraten in Oisterwijk en Haaren passen op woensdag 29 juli hun openingstijden aan vanwege de verwachte hitte. Beide locaties openen om negen uur 's ochtends en sluiten om één uur 's middags.

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De aanpassing van de openingstijden is een maatregel om de medewerkers en bezoekers te beschermen tegen de hoge temperaturen. De hittegolf die deze week wordt verwacht, zorgt ervoor dat veel mensen hun dagelijkse routine moeten aanpassen.

De milieustraten in Oisterwijk en Haaren zijn normaal gesproken de hele dag geopend, maar zullen nu eerder sluiten. Dit geeft bezoekers wel de mogelijkheid om hun afval in de ochtend te brengen, voordat de ergste hitte toeslaat.

Bescherming tegen hitte

De wijziging is bedoeld om gezondheidsrisico's te verminderen. Hitte kan leiden tot oververhitting en uitdroging, vooral bij fysieke arbeid zoals het laden en lossen van afval. Door de openingstijden te verkorten, hopen de milieustraten dat zowel personeel als bezoekers minder last hebben van de warmte.

Het blijft belangrijk om goed voorbereid naar de milieustraat te gaan. Neem voldoende water mee en probeer zware inspanningen te vermijden. Houd ook rekening met de kortere openingstijden en plan je bezoek op tijd.