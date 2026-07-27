Uitbreiding woning Scheldelaan in Son en Breugel aangevraagd

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een woning aan de Scheldelaan 2. Deze aanvraag is binnengekomen op 23 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de woninguitbreiding op het adres Scheldelaan 2 in Son en Breugel. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag officieel bekendgemaakt. Het zaaknummer voor deze aanvraag is 08483800403.

De plannen kunnen op dit moment nog niet worden ingezien. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat er een beslissing is genomen door het college.