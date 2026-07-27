Vergunning verleend voor container en kozijnbokken in Eindhoven

Op de Veldmaarschalk Montgomerylaan in Eindhoven is een vergunning verleend voor het plaatsen van een open container en twee kozijnbokken.

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De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het gebruik van de openbare ruimte aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan 293. Het betreft een flitsvergunning voor het plaatsen van een container en twee kozijnbokken. De vergunning is op 23 juli 2026 verleend.

Deze vergunning valt onder het gebruik van de openbare ruimte, wat inhoudt dat de aanvrager tijdelijk objecten mag plaatsen op een publieke plek. Er is een snelle procedure doorlopen om deze vergunning te verkrijgen, wat vaak wordt aangeduid als een 'flitsvergunning'.