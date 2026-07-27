Toepassing van grond in Den Bosch gemeld

In Den Bosch is een melding gedaan voor het toepassen van grond bij de Chirurgijnstraat. De gemeente ontving deze melding op 2 juli 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft laten weten dat er een melding is binnengekomen over het gebruik van grond op de locatie Chirurgijnstraat. Het gaat om het zogenaamde toepassen van grond, wat betekent dat de grond ergens wordt neergelegd of gebruikt, bijvoorbeeld voor ophoging of aanleg.

De melding is geregistreerd onder het DSO-kenmerk 2026070200038 en zaaknummer Z/509817. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Voor vragen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord.