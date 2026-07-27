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Vergunning verleend voor Opblaaspopfestival in Wagenberg

Vandaag om 10:25

De gemeente Drimmelen heeft een vergunning verleend voor het Opblaaspopfestival. Dit evenement vindt plaats op zaterdag 29 augustus 2026 in Wagenberg, van 15.30 uur tot zondag 30 augustus 00.30 uur.

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Op 23 juli 2026 is de vergunning verleend voor het evenement dat zal plaatsvinden op de locatie Zuidveren 17 in Wagenberg. Naast de vergunning is er ook ontheffing voor geluidsoverlast verleend voor dezelfde periode.

Het festival biedt bezoekers een dag vol muziek en plezier. De gemeente Drimmelen zet zich in om het evenement soepel te laten verlopen door de juiste vergunningen te verstrekken.

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