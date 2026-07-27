Bouwproject Park Wijtenburg vertraagd: beslistermijn verlengd

De beslissing voor de bouw van 27 eengezinswoningen en 30 appartementen in Park Wijtenburg is met zes weken uitgesteld door de gemeente.

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Het bouwproject in Park Wijtenburg betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning die nu langer op zich laat wachten. De burgemeester en wethouders hebben besloten om de termijn voor deze aanvraag met zes weken te verlengen.

Het project omvat de bouw van 27 eengezinswoningen en 30 appartementen. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 0809Z2608450 en vindt plaats op de locatie met het aanvraagnummer 2026051500465.