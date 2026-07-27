Kermis bij Ome Nol krijgt groen licht in Boxtel

De burgemeester van Boxtel heeft een vergunning verleend voor de kermis bij Ome Nol. Het evenement vindt plaats van 14 tot en met 19 augustus 2026 aan de Stationsstraat 11.

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De kermis begint op vrijdag 14 augustus om zes uur 's avonds en eindigt op woensdag 19 augustus om tien uur 's avonds. De openingstijden variëren per dag. Op zaterdag en zondag gaat de kermis om twee uur 's middags open, terwijl het op maandag en dinsdag om twaalf uur 's middags begint.

Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties aan de Stationsstraat in Boxtel. De vergunning is verleend op 23 juli 2026. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Boxtel.