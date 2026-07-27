Funderingsconstructie Boxtelseweg in Liempde wordt aangepast

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van de funderingsconstructie aan de Boxtelseweg 65 in Liempde. Dit is aangevraagd op 23 juli 2026 en betreft een technische bouwactiviteit.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de aanpassing van de funderingsconstructie in Liempde komt bovenop een eerder verleende vergunning. Deze vergunning had het nummer 1418259. De nieuwe aanvraag heeft registratienummer 2026072300597.

Voor meer informatie over de aanvraag kan er contact worden opgenomen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Het is op dit moment nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag.