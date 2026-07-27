Ontheffing Zondagswet voor Herpenduintrail in oktober aangevraagd

De burgemeester heeft een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet voor de Herpenduintrail. Het evenement staat gepland op 18 oktober 2026 van tien uur 's ochtends tot één uur 's middags.

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Op 23 juli 2026 heeft de burgemeester een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet. Deze ontheffing is nodig om de Herpenduintrail op zondag te laten plaatsvinden. Of de ontheffing wordt verleend, is nog niet zeker.

De Herpenduintrail is gepland op 18 oktober 2026 en zal tussen tien uur 's ochtends en één uur 's middags plaatsvinden. Het evenement wordt georganiseerd in de gemeente Herpen. Voor geïnteresseerden zijn de aanvraagstukken in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Hiervoor moet je een afspraak maken.