Nieuw distributiecentrum gepland in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van een nieuw distributiecentrum in Rijsbergen. Dit is op 23 juli 2026 geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600896.

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Het distributiecentrum in Rijsbergen is gepland op verschillende locaties, met als doel de bouwactiviteiten zowel volgens het omgevingsplan als technisch uit te voeren. Deze aanvraag is ingediend op zeven percelen, waaronder RBG01-K-1406 en RBG01-K-1564.

Hoewel je momenteel geen bezwaar kunt maken tegen de aanvraag, kun je deze wel inzien door een afspraak te maken met het team vergunningen van de gemeente Zundert. Een beslissing over de omgevingsvergunning moet nog worden genomen.