Van tractorband naar podium: het geheim van deze speerwerpers

Met een worp van 79,55 meter veroverde Ryan Jansen (21) uit Made zondag op het NK in Hengelo de Nederlandse titel bij het speerwerpen. Wie denkt dat hij zich volledig op zijn sport kan richten, heeft het mis. Dat geldt ook voor Jeroen Maas (25) uit Halsteren, die brons pakte en jarenlang 's nachts in de wegenbouw werkte. Voor allebei is trainen een grote passie, waarbij een hamer een opvallende rol speelt.

Met zijn 2,02 meter en een krachtig lichaam is Maas een imposante verschijning. Die spierballen zijn ook wel nodig, want speerwerpen is zijn grote passie. Als tiener kwam hij met de sport in aanraking na een clinic bij zijn vereniging AV Spado in Bergen op Zoom. "Ik bleek er aanleg voor te hebben en ben me op het speerwerpen gaan focussen", zegt Maas na het NK in Hengelo, waar hij ruim 70 meter gooide en brons pakte. "Onze trainingsgroep viel op een gegeven moment uit elkaar, al ben ik wel gewoon door blijven gaan bij de club. Een jaar of drie geleden kwam ik mijn oude coach Bjorn Blommerde tegen. We zijn weer aan de slag gegaan en de laatste jaren zet ik grote stappen."

"Lekker rammen."

In de zomer traint Maas vooral op explosiviteit en techniek, in de winter is kracht het belangrijkste aandachtspunt. Hij traint dan niet alleen zijn bovenlichaam en benen, maar pakt ook regelmatig een hamer om op tractorbanden te slaan. "Lekker rammen, de beweging is dezelfde hoek die we gebruiken tijdens het werpen. Het helpt ons om uiteindelijk verder te komen met de speer."

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De trainingen vinden plaats na zijn werkdagen als laborant in de wegenbouw. Die werkdagen zijn inmiddels overdag, maar daarvoor werkte hij 's nachts op het asfalt. "Mooi werk om te doen en leuke collega's. Als ik wakker werd, ging ik sporten. Dat doe ik nu in de avonduren. Ach, ik vind het leuk en mijn lichaam kan het goed hebben, dat is het belangrijkst."

"We gingen maar door en door."

Maas pakte vorig jaar goud op het NK, dit jaar was Ryan Jansen de sterkste. Het is de eerste seniorentitel voor de 21-jarige Madenaar, die een nogal chaotisch jaar achter de rug heeft. Na een verbouwing van zijn sportschool was er nauwelijks een moment rust. "Personal training geven en verbouwen, we gingen maar door en door. Gelukkig was het de laatste drie weken wat rustiger." Net als Maas blijft Jansen topsport combineren met een fulltime baan. "Of je met zo'n combinatie mee kan gaan doen voor de internationale toernooien? We gaan het zien, ik denk dat het kan. Ik ben pas 21 jaar, er kunnen nog meters bij. Mijn vooruitgang staat centraal, dan komen die toernooien ook wel."