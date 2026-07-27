Vergunning voor nieuwe uitrit in Werkendam aangevraagd

In Werkendam is een vergunning aangevraagd voor een nieuwe uitrit aan de Rietaak 11. De gemeente Altena verwacht voor 9 september een besluit te nemen over deze aanvraag.

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De gemeente Altena heeft op 15 juli een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een uitrit bij een woning aan de Rietaak 11 in Werkendam. Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- of aanlegprojecten. De gemeente wil mensen in de buurt informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving.

Het besluit over de vergunning wordt waarschijnlijk voor 9 september genomen. Zodra de vergunning is verleend, maakt de gemeente dit bekend en kunnen betrokkenen de vergunning bekijken en erop reageren. Op dit moment is reageren nog niet mogelijk, maar geïnteresseerden kunnen de aanvraag al wel inzien.