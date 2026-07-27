Subsidie voor isolatie in Goirle tot 1.600 euro

Huishoudens in Goirle kunnen tot 1.600 euro subsidie krijgen voor woningisolatie via de campagne 'Goirle isoleert'. De Regionaal EnergieLoket (REL) biedt advies en ondersteuning aan inwoners.

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In de zomermaanden bezoekt het Regionaal EnergieLoket (REL) verschillende huishoudens in Goirle om hen te informeren over de voordelen van woningisolatie. Dit gebeurt tijdens deur-tot-deur dagen waarbij REL advies geeft en vertelt over de subsidiemogelijkheden.

Er zijn vier manieren waarop je gebruik kunt maken van de subsidie. Je kunt ervoor kiezen om volledig ontzorgd te worden door REL, een adviesgesprek te voeren en daarna zelf een aannemer te kiezen, zelf aan de slag te gaan met isolatie, of subsidie aanvragen als je woning al geïsoleerd is.

Campagne in Goirle

Aan het einde van juli start REL met de bezoeken in een deel van Goirle, gevolgd door het andere deel eind augustus. Eerder, op 8 juli, werd al een deur-tot-deur dag gehouden in Riel. REL gaat alleen langs bij adressen die een bewonersbrief hebben ontvangen.

Voor meer informatie over de campagne 'Goirle isoleert' en hoe je de subsidie kunt aanvragen, kun je terecht op de website van de gemeente Goirle.