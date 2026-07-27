Blauwalg ontdekt in Velletrivijver Oudenbosch

Waterschap Brabantse Delta heeft blauwalg ontdekt in de oostelijke vijver aan de Velletriweg in Oudenbosch. Contact met deze bacterie kan gezondheidsklachten veroorzaken. Waarschuwingsborden worden geplaatst.

Gevonden voor jou

Blauwalgen zijn bacteriën die in zoet water leven, zoals in sloten, beken en rivieren. Ze gedijen goed in stilstaand water met veel voedingsstoffen en hoge temperaturen. De aanwezigheid van blauwalg is te herkennen aan een blauwgroene laag op het wateroppervlak. De bacterie onttrekt zuurstof aan het water, waardoor vissen en planten in gevaar kunnen komen.

Gezondheidsklachten

Contact met blauwalgen kan leiden tot jeuk, rode vlekken, hoofdpijn en maag- en darmklachten. Ook dieren, zoals honden die in het water zwemmen, kunnen klachten ontwikkelen. Het is belangrijk om jezelf goed af te spoelen met water als je in aanraking bent geweest met blauwalgen.

Oorzaken en preventie

Blauwalgen ontstaan vooral door voedingsstoffen die in het water terechtkomen, zoals afgevallen bladeren, lokvoer van sportvissers en hondenpoep. Om de vorming van blauwalgen te beperken, wordt aangeraden om minder lokvoer te gebruiken, hondenpoep op te ruimen en geen eenden te voeren. Zodra de temperatuur van het water daalt, verdwijnen de blauwalgen en wordt het water weer helder.