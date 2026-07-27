Nieuwe koers voor Reusel-De Mierden tot 2030

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een nieuwe koers voor de komende vier jaar vastgesteld. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders, gevormd door Samenwerking Reusel-De Mierden en CDA Reusel-De Mierden, presenteerde hun visie gebaseerd op het coalitieakkoord. De focus ligt op realisme en ambitie, met aandacht voor wonen, economie en leefbaarheid.

Gevonden voor jou

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 is de nieuwe gemeenteraad en het college geïnstalleerd in Reusel-De Mierden. Het collegeprogramma dat voortvloeit uit het coalitieakkoord van 26 mei 2026, biedt een helder pad voor de toekomst van de gemeente.

De gemeente wil inspelen op diverse uitdagingen zoals woningnood, druk op het sociaal domein, krappe financiën en een overbelast elektriciteitsnet. Het streven is een veilige en leefbare gemeente te creëren, waarbij burgers en ondernemers centraal staan. De aanpak combineert realisme met ambitie, waarbij goede initiatieven vanuit de gemeenschap worden verwelkomd.

Midden in de samenleving

De visie “Samen Doen!” vormt de basis voor het beleid, waarin participatie en samenwerking met inwoners en lokale partners centraal staan. Het college benadrukt het belang van open en duidelijke communicatie, waarbij de inbreng van de gemeenschap serieus wordt genomen en zichtbaar wordt gemaakt.

Realistische aanpak

Het collegeprogramma zet in op een sterke organisatie en een zorgvuldige omgang met gemeenschapsgeld. Door bewuste keuzes te maken, willen ze investeren in de meest impactvolle projecten. Dit betreft onder andere het creëren van passende woningen en sterke buurten, en het bevorderen van een veilige en aantrekkelijke leefomgeving.

Ook het stimuleren van een toekomstbestendige economie is een speerpunt. De gemeente biedt ondernemers ruimte voor innovatie en samenwerking op regionaal niveau, met oog voor duurzaamheid en de unieke kwaliteiten van de dorpen en het buitengebied.

Het college heeft vertrouwen in de kracht van de samenleving en zet zich in voor een gemeente waar het aangenaam wonen, werken en leven is, zowel nu als in de toekomst.