Chauffeurs klagen over borden Merwedebrug: 'Voor buitenlanders onduidelijk'

Ondanks het vrachtwagenverbod rijden er nog altijd vrachtwagens over de veelbesproken Merwedebrug. Sinds zaterdag riskeren chauffeurs die het verbod negeren direct een boete. In Facebookgroepen klagen vrachtwagenchauffeurs dat de bewegwijzering rond de brug onduidelijk is. “Als ik uit Polen kom, heb ik geen idee wat of waar de ‘Merwedebrug’ is.”

Volgens de reacties zorgt de bebording voor verwarring. "Als ik een Spanjaard ben en er staat 'Merwedebrug afgesloten', dan weet ik ook echt waar het over gaat", schrijft Danny cynisch. Mario is het daarmee eens. "Welke buitenlander weet nou waar de Merwedebrug is? Het is op die plek waardeloos aangegeven." De chauffeurs doelen vermoedelijk op de matrixborden, onder meer bij Raamsdonksveer en Oss, waarop de omleidingen alleen in het Nederlands worden aangegeven. Meertalige informatie langs de weg

Vlak voor de brug, bij de laatste afslag, staat wel een universeel verkeersbord dat vrachtwagens verbiedt verder te rijden. Het bekende bord met de zwarte vrachtwagen in een rode cirkel zou ook voor buitenlandse chauffeurs duidelijk moeten zijn. “Dus die er nu overheen gaan hebben poep in de ogen of gewoon schijt aan de regels", vindt John Paul.

Rijkswaterstaat zegt de kritiek te herkennen. “We verbeteren de bewegwijzering en communicatie langs de weg continu”, zegt een woordvoerder. Tijdelijke tekstkarren worden vervangen door omleidingsborden en teksten op digitale panelen worden op elkaar afgestemd. “Op sommige plekken komen extra borden om de omleiding duidelijker aan te geven.” Ook onderzoekt Rijkswaterstaat waar meertalige informatie kan helpen. “Daarnaast worden vrachtwagen- en touringcarchauffeurs via (sociale) media en brancheorganisaties geïnformeerd. De effecten van de maatregelen worden voortdurend gemonitord.”

Problemen op de Merwedebrug

De Merwedebrug is onderdeel van de A27. Vorige week zaterdag besloot Rijkswaterstaat dat de brug dichtging voor al het vrachtverkeer en voor touringcars. Lijnbussen mogen de brug nog wel gebruiken vanwege de bereikbaarheid van de regio. De stalen boogconstructie is op verschillende plekken niet sterk genoeg om zware voertuigen te dragen. Daardoor kan de veiligheid van de brug net na Sleeuwijk niet langer worden gegarandeerd.