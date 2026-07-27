Aangepaste openingstijden milieustraat Haps vanwege hitte

Vanwege de verwachte hitte deze week zijn de openingstijden van de milieustraat in Haps aangepast. Op woensdag 29 juli is de milieustraat geopend van negen uur 's ochtends tot één uur 's middags.

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De gemeente heeft besloten de openingstijden van de milieustraat in Haps aan te passen vanwege de hoge temperaturen die deze week worden verwacht. Dit moet ervoor zorgen dat een bezoek aan de milieustraat voor iedereen aangenaam blijft.

Op woensdag 29 juli is de milieustraat geopend van negen uur 's ochtends tot één uur 's middags. Normaal gesproken zijn de openingstijden ruimer, maar de aanpassing is nodig vanwege de hitte.

Blijf op de hoogte

Voor actuele openingstijden en het laatste nieuws kunnen inwoners de AfvalApp raadplegen. Hier vind je ook tips om notificaties in te schakelen, zodat je altijd direct op de hoogte bent van belangrijke updates. Zo voorkom je dat je voor een gesloten deur staat bij de milieustraat in Haps.