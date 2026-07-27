Aangepaste tijden milieustraat en afvalinzameling Blink

Op 29 en 30 juli past Blink de openingstijden van de milieustraat en de starttijd van de afvalinzameling aan vanwege het hitteprotocol.

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Binnen het hitteprotocol van Blink zijn er voor woensdag 29 juli en donderdag 30 juli wijzigingen in de openingstijden van de milieustraat en de afvalinzameling. Dit protocol is ingesteld vanwege de hoge temperaturen.

Aangepaste openingstijden

De milieustraat zal op woensdag alleen in de ochtend geopend zijn, namelijk van acht uur tot twaalf uur, in plaats van de gebruikelijke middaguren. Dit betekent dat bezoekers hun afval eerder op de dag moeten brengen.

Vervroegde afvalinzameling

Op beide dagen begint de afvalinzameling al om half zeven 's ochtends, een uur eerder dan normaal. Inwoners worden geadviseerd hun afval op tijd buiten te zetten om ervoor te zorgen dat het wordt opgehaald.