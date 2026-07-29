'Sla genoeg bier in': Engelse Bolton maakt zich op voor invasie NAC-fans

Vorig jaar veroverden NAC-supporters de Engelse stad Norwich. Zaterdag moet Bolton eraan geloven. De stad zal geel-zwart kleuren, want er steken zo'n 900 Bredanaars het Kanaal over voor de oefenwedstrijd van hun club tegen Bolton Wanderers FC. Geen spontane supportersmars dit keer, maar volgens supporterscoördinator Gijs Kluft wordt het 'twee keer zo vet'.

Vorig jaar zette de Bredase aanhang Norwich nog volledig op zijn kop. De binnenstad veranderde in één groot NAC-feest en de Engelse autoriteiten besloten uiteindelijk zelfs spontaan een supportersmars naar het stadion toe te staan. Die beelden gingen de voetbalwereld over, maar in Bolton wordt het anders aangepakt. "Het centrum ligt bijna vijftig minuten lopen van het stadion", legt Kluft uit. "Dat is gewoon niet te doen. Daarom hebben we gekozen voor een grote fanzone bij het stadion en dat wordt ook een mooi voetbalfeest."

"De pubs zijn groot genoeg om honderden supporters kwijt te kunnen."

Vanaf elf uur 's ochtends kunnen de supporters van NAC daar in een grote bierhal terecht om hun wedstrijdkaart op te halen, alvast wat pilsjes te drinken om in de stemming te komen of iets te eten. Bredase dj's zorgen voor de muzikale omlijsting.

Een bijzonder moment die middag wordt de ontvangst van oud-NAC-speler Ronnie Goodlass (72). De Engelse vleugelaanvaller wil voor het goede doel vanuit zijn woonplaats Liverpool lopend (ongeveer 50 kilometer) naar het stadion van Bolton Wanderers komen. Daarmee zamelt hij geld in voor zijn stichting Health Through Sport, die zich inzet om vooral kinderen, jongeren en mensen met een beperking via sport gezonder te laten leven. Bij aankomst wordt Goodlass in de fanzone in het zonnetje gezet.

Supporters van NAC waren vorig jaar massaal in Norwich voor een oefenduel (foto: Omroep Brabant).

Na de wedstrijd (aanvang 15.00 uur, Engelse tijd) verwijst NAC de supporters door naar enkele grote Engelse pubs rond Nelson Square, in het centrum van Bolton. Kluft probeerde zelfs toestemming te krijgen om het hele plein beschikbaar te maken voor de NAC-aanhang, maar dat verzoek werd afgewezen. "Buiten op straat drinken mocht helaas niet. Maar die pubs zijn groot genoeg om honderden supporters kwijt te kunnen." Omdat veel NAC-supporters ook in het nabijgelegen Manchester of Liverpool verblijven, adviseert hij de fanatiekelingen om daar vrijdag op stap te gaan. "Bolton is een industriestad, dus het is wellicht beter om vrijdag lekker even verderop van de voetbalcultuur te genieten en zaterdag naar Bolton te komen. Daardoor zal het allemaal wat meer verspreid zijn dan vorig jaar."

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