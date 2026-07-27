Nieuwe exploitant en beheerder voor De Kemmer

Sportcentrum De Kemmer krijgt vanaf 15 augustus een nieuwe horeca-exploitant en beheerder. Nadia Snoeren gaat de horeca leiden en Bram Lievens wordt het vaste aanspreekpunt op de locatie.

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Vanaf 15 augustus 2026 krijgt sportcentrum De Kemmer in Oirschot een nieuwe invulling met de komst van Nadia Snoeren als horeca-exploitant en Bram Lievens als beheerder. Deze verandering is een stap in de richting van het ontwikkelen van een gastvrij en levendig sportcentrum.

Nadia Snoeren, die beschikt over de benodigde horecapapieren en ruime ervaring, is na een oproep in het Oirschots Weekjournaal en diverse gesprekken geselecteerd. Met haar enthousiasme wil zij de horeca van De Kemmer tot een aantrekkelijke plek maken voor sporters, verenigingen en bezoekers.

Ervaren beheerder

Bram Lievens, een bekende binnen het sportcentrum, wordt de nieuwe beheerder. Hij zal de dagelijkse coördinatie verzorgen en het contact onderhouden met verenigingen, onderwijsinstellingen en andere gebruikers. Zijn uitgebreide kennis en betrokkenheid bij De Kemmer maken hem een waardevolle aanwinst.

Samenwerking en vernieuwing

De ervaring van Nadia en Bram in horeca en beheer wordt gecombineerd om van De Kemmer een goed georganiseerde en gastvrije accommodatie te maken. In aanloop naar het nieuwe sportseizoen wordt een deel van de sportvloer vernieuwd, zodat het sportcentrum klaar is voor een frisse start.

Het Kempenhorst College hervat zijn sportlessen op 31 augustus 2026 en vanaf 7 september is De Kemmer weer volledig beschikbaar voor verenigingen en andere gebruikers. Deze planning zorgt voor een soepele overgang en continuïteit in het gebruik van de faciliteiten.