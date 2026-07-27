Respectvol van de natuur genieten in Waalre

De gemeente Waalre roept bezoekers op om respectvol met de natuur om te gaan tijdens hun verblijf in de bossen en heidegebieden. De kwetsbare flora en fauna kunnen namelijk lijden onder te veel en onzorgvuldig bezoek.

Gevonden voor jou

De natuurgebieden van Waalre trekken in de zomer veel bezoekers aan die willen genieten van de bossen, heide, beekdalen en vennen. Om deze gebieden te beschermen, vraagt de gemeente aandacht voor enkele belangrijke regels. Zo is het gebied toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, zodat dieren 's nachts de rust krijgen die ze nodig hebben.

Bezoekers worden aangemoedigd om op de opengestelde paden te blijven en afval mee naar huis te nemen. Dit helpt om de natuur niet onnodig te beschadigen. Voor ruiters, fietsers en mountainbikers zijn speciale routes aangelegd, en honden moeten altijd aangelijnd blijven.

Veiligheid en rust

Gemotoriseerd verkeer is niet toegestaan in de bossen van Waalre. Hiermee blijven de dieren ongestoord en is de veiligheid voor alle bezoekers gewaarborgd. Open vuur is ook verboden, wat bijdraagt aan de veiligheid en rust in het gebied.

De gemeente moedigt bezoekers aan om lopend of met de fiets naar de bossen te komen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de bezoekers zelf. Door deze regels te volgen, kunnen we samen zorgen dat de natuur schoon blijft en ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten.