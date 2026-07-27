Van 250 naar 2500 euro: politie waarschuwt voor malafide klusjesmannen

Irene uit Breda bleek niet de enige die werd benaderd door malafide klusjesmannen. Nadat zij aan Omroep Brabant vertelde hoe ze bijna voor 2500 euro werd opgelicht, kreeg de politie een stroom aan nieuwe tips en meldingen. Alleen al binnen politieteam Weerijs gaat het om zeker tien tot twintig gevallen. Toch kan de politie lang niet altijd ingrijpen, omdat niet altijd duidelijk is of er sprake is van een strafbaar feit.

Door de toename van de signalen heeft de politie eind vorige week meerdere rondreizende klusjesmannen gecontroleerd. Agenten stelden de identiteit van de mannen vast en noteerden de kentekens van hun voertuigen. "Door vast te stellen wie deze mensen zijn en welke voertuigen ze gebruiken, kunnen we bij eventuele strafbare feiten later sneller achterhalen wie erbij betrokken zijn geweest", zegt een politiewoordvoerder. "Daarnaast gaat van zulke controles ook een afschrikkende werking uit richting mensen die met kwade bedoelingen op pad zijn."

"Er kwamen meldingen binnen van mensen om extreem hoge bedragen te betalen."

Vorige week vertelde Irene aan Omroep Brabant hoe twee Engelssprekende klusjesmannen eerder dit jaar onaangekondigd bij haar voor de deur stonden. Ze boden aan haar tuintegels schoon te maken voor 250 euro, maar begonnen vrijwel direct met de werkzaamheden. Niet veel later liep de rekening op tot 2500 euro. Irene greep in en stuurde de mannen weg. Toen ze vorige week opnieuw op de stoep stonden, belde ze de politie.

Haar verhaal bleek geen op zichzelf staand incident. Volgens de politie kwamen de afgelopen week zeker tien tot twintig soortgelijke meldingen binnen bij politieteam Weerijs. Ook werd er volop over gesproken in verschillende buurtpreventie-appgroepen.

De klusjesmannen in de Haagse Beemden (foto: prive).

Daarom besloot de politie inwoners nadrukkelijk te waarschuwen. Aanleiding waren ook meldingen waarbij mensen onder druk werden gezet om extreem hoge bedragen te betalen. "We willen voorkomen dat mensen slachtoffer worden van strafbare feiten. Realiseer je goed met wie je in zee gaat", zegt de woordvoerder. "Ga niet in zee met mensen die niet duidelijk een bedrijf vertegenwoordigen en maak vooraf heldere prijsafspraken. Wees kritisch als iemand onverwacht aanbelt met een aantrekkelijk aanbod."

"Of er strafbare feiten worden gepleegd, is een dunne lijn."

Toch blijkt optreden niet altijd eenvoudig. Volgens de politie bevindt dit soort deur-aan-deurverkoop zich regelmatig op de grens tussen een civiel geschil en een strafbaar feit. "Als mensen akkoord gaan en een overeenkomst sluiten, is dat op zichzelf geen strafbaar feit", legt de woordvoerder uit. "Dat is een dunne lijn. Maar als vervolgens veel hogere bedragen worden gevraagd of mensen onder druk worden gezet of bedreigd om te betalen, dan is er wel degelijk sprake van strafbare feiten. Daar zullen wij dan ook tegen optreden."

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De politie roept inwoners die worden benaderd door verdachte klusjesmannen op om direct contact op te nemen via 0900-8844. Ook signalementen, kentekens en eventuele camerabeelden kunnen helpen bij het opsporen van mensen die met verkeerde bedoelingen langs de deuren gaan. Zo hoopt de politie te voorkomen dat nog meer inwoners de dupe worden.