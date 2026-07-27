Daags na de Tour houdt rondemissen in ere: 'Een hele bijzondere ervaring'

Bloemen uitdelen, zwaaien vanuit een cabrio en vooral de hele dag blijven lachen. Bij veel wielerwedstrijden zijn de traditionele rondemissen verdwenen, maar tijdens de vijftigste editie van Daags na de Tour in Boxmeer horen ze er nog altijd helemaal bij. "Ik vind het nu een hele leuke ervaring om mee te mogen maken", vertelt Mijke Nabuurs (27), een van de drie missen van deze jubileumeditie.

In alle vroegte worden de drie vrouwen klaargemaakt om te gaan stralen. Hun haar wordt gedaan, ze krijgen een laagje make-up op en ze trekken een speciale jubileumjurk aan. "Ik denk dat het een hele drukke dag gaat worden, maar wel een hele leuke", zegt Nabuurs. "Er zijn heel veel enthousiaste mensen. Dat wordt vast en zeker een feestje." "Met een lach werd er wel eens eerder geïnformeerd of ik geen rondemiss wilde worden, maar dat heb ik altijd weggewuifd", vertelt ze terwijl haar haren in de krul worden gedaan. Al jaren is ze actief voor het wielerevenement, maar dan als vrijwilliger. "Dan help ik programmaboekjes te verkopen of ik sta te vlaggen. Dat ik nu deze jubileumeditie miss mag zijn, is voor mij heel bijzonder. Dat is wel een toppunt van al die jaren."

De voorbereidingen van de rondemissen (foto: Tom Berkers).

Al vijftig edities zijn er bij het criterium drie vrouwen die het bloemetje geven aan de wielrenners, weet miss mama Ellen Ohoioeloen. "Als organisatie vinden wij het een leuke toevoeging. Het is toch leuk om een paar mooie en enthousiaste dames het podium op te zien klimmen om de renners te feliciteren."

De traditionele rondemiss, een vrouw die een zoen geeft aan de winnaar, zorgt voor discussie in de wieler- en sportwereld, omdat critici de rol van vrouwen daarbij seksistisch vinden. Bij een aantal rondes zijn daarom aanpassingen gedaan. Bij Daags na de Tour delen de missen de bloemen uit aan de winnaars en staan ze bij de verschillende prijsuitreikingen op het podium. "En of ze een zoen geven, dat mogen ze zelf weten", zegt Ohoioeloen.

"Het was voor mij wel echt een eer dat ik werd gevraagd."

Voor de 22-jarige Silke Peters uit Vortum-Mullem is het een bijzondere dag. "Het is hartstikke leuk. Ik heb er keiveel zin in. Mijn kapster vroeg of het me leuk leek om rondemiss te worden. Het was voor mij wel echt een eer dat ik werd gevraagd. Ik kom hier al zo lang ik me kan herinneren." "Vroeger liep ik ook altijd mee met de reclameronde met de sportvereniging. En ik kom hier elk jaar met mijn vrienden", vult ze aan, terwijl de vrouwen klaarstaan om naar de start en finish van het parcours te gaan. "Er is altijd een hele goede sfeer. Ik verwacht dan ook dat het een hele leuke dag gaat worden. We mogen de bloemetjes uitreiken bij de prijsuitreiking en mogen een ronde over het parcours rijden in een cabrio."

"Dat maakt het extra bijzonder."