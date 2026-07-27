Activiteiten in Maashorst tegen eenzaamheid in de zomer

In Maashorst worden diverse activiteiten georganiseerd om eenzaamheid tijdens de zomermaanden te verminderen. Bewoners kunnen deelnemen aan lokale bijeenkomsten en contact opnemen met preventiewerkers.

Gevonden voor jou

In de regio Maashorst zijn er verschillende initiatieven om mensen samen te brengen, zoals De Ronde Ontmoeting in Uden, waar mensen kunnen aanschuiven voor een spelletje of gesprek. Jongerenwerk Maashorst biedt daarnaast activiteiten speciaal voor jongeren, en PlayOurGames organiseert tijdens de zomer populaire spelavonden.

Een aantal ontmoetingspleinen blijft open tijdens de bouwvakvakantie. De Balans is op dinsdag en donderdag geopend van negen uur 's ochtends tot vijf uur 's middags. De Nieuwe Pit verwelkomt bezoekers op woensdag van elf uur 's ochtends tot twee uur 's middags. Mellepark is op dinsdag open van tien uur 's ochtends tot vier uur 's middags, en MuzeRijk blijft volgens de normale openingstijden toegankelijk. Elke maandag kun je bovendien terecht bij Soepergezellig in MuzeRijk.

Ondersteuning van preventiewerkers

Voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor of advies, zijn er preventiewerkers beschikbaar. Zij bieden ondersteuning en denken mee over mogelijke oplossingen. Ook als je je zorgen maakt over iemand anders, kun je bij hen terecht.

Eenzaamheid kan iedereen treffen, zeker tijdens de zomermaanden. Het is belangrijk om hier niet mee rond te blijven lopen en de eerste stap te zetten naar contact. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden via de gemeentelijke website.