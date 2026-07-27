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Beschadigde slagboom op Haringvlietbrug zorgt voor lange file op A29
Vandaag om 13:48 • Aangepast vandaag om 14:17
Op de A29 van Rotterdam richting Bergen op Zoom stond maandagmiddag een file van ruim een uur. Dat kwam door schade aan de slagboom op de Haringvlietbrug.
De brug, waar de snelweg A29 overheen gaat, is een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland en Brabant.
De weg was even in beide richtingen dicht, maar ging rond kwart voor twee weer open. Tussen afrit Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug stond op dat moment nog een behoorlijke file, weggebruikers moesten nog rekening houden met drie kwartier vertraging. Rond kwart over twee was de weg weer vrij.
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