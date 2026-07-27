Brabant kan meer groen gas kwijt dankzij nieuwe verbinding met Zeeland

Gasunie, een netwerkbedrijf voor energie, heeft een nieuwe verbinding gemaakt tussen de gasnetwerken bij Ossendrecht en Axel in Zeeland. Hierdoor gaat er meer groen gas naar plekken waar er vraag naar is.

Brabant kan veel groen gras produceren dankzij reststromen uit de landbouw. In de zomer is er minder vraag naar gas, maar de productie van groen gas uit bijvoorbeeld mest en rioolslib blijft hetzelfde. Daardoor is er op sommige plekken regelmatig een overschot.

"Dankzij de verbinding tussen de gasnetwerken van Zeeland en Noord-Brabant kan groen gas makkelijker worden getransporteerd naar gebieden waar er wel vraag naar is", schrijft Gasunie. "Zo wordt het netwerk beter benut en ontstaat ruimte voor verdere groei van de productie."

Nog verder groeien

Groen gas is volgens Gasunie helemaal duurzaam. Het bedrijf wil de capaciteit in Brabant de komende tijd verder laten groeien. Vorig jaar groeide de capaciteit met veertien procent. Dat moet de komende tijd nog verder omhoog.

Voor de verbinding in het regionale netwerk maakt Gasunie gebruik van een bestaande aardgasleiding die niet langer nodig is voor het transport van aardgas. Hierdoor hoeft er geen nieuwe leiding te worden aangelegd.