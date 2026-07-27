Willy en René: 'Dest en Veerman zie ik deze zomer niet vertrekken'

Het is tot nu toe rustig op de transfermarkt rondom PSV. Voor nogal wat PSV-fans is dat een reden tot zorg, maar clubcoryfeeën Willy en René van de Kerkhof blijven er rustig onder. "De transferperiode is nog weken open en er gaan nog wel wat transfers komen", zegt Willy stellig in de Willy en René-podcast van Omroep Brabant. "Maar ik geloof er niks van dat er nog basisspelers weggaan."

"Dest en Veerman zie ik deze zomer niet vertrekken", stelt Willy. "Als er echt belangstelling voor ze was geweest, dan waren ze al weggeweest." Ook broer René verwacht geen uittocht van PSV-spelers. Een van de spelers die nog voor een vastgelegde afkoopsom kan worden opgehaald is Mauro Junior, die net door coach Peter Bosz tot aanvoerder is benoemd. "Dat vind ik heel goed", zegt René. "Een terechte beloning voor zijn prestaties de afgelopen jaren. En misschien helpt het om hem voor PSV te behouden." Tot nu toe trokken alleen Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine de deur van het Philips Stadion achter zich dicht. Ook Adamo Nagalo en Armando Obispo leken te vertrekken, maar hun transfers klapten alsnog af, terwijl Obispo al afscheid had genomen. "Daar begrijp ik werkelijk helemaal niks van", zegt Willy. "Hoe kun je nou al afscheid nemen terwijl het nog niet helemaal rond is? Ja, ze dachten dat het rond was, maar dat hadden ze dus verkeerd."

"Na 46 jaar kreeg ik mijn Lazio-shirtje."

René heeft daar meer begrip voor en weet precies wat Obispo nu doormaakt. Sterker, hij maakte het zelf een paar keer mee. "Ik was zelfs al bijna een maand bij Lazio Roma en ik was al mee op trainingskamp. Toen werd Lazio voor straf teruggezet naar de Serie B, waar geen buitenlanders mochten spelen, en toen kon ik weer terug. Dat was heel jammer, want ik wilde daar heel graag gaan spelen. Vorige week was er nog iemand uit Rome die me 46 jaar later eindelijk mijn Lazio-shirtje kwam brengen." De broers verwachten dat er in navolging van Sven Mijnans nog nieuwe spelers zullen komen. In de oefenwedstrijd tegen Villarreal leek het alsof PSV nog wel wat versterking kan gebruiken. "Maar nog niet iedereen was erbij en sommigen waren nog niet helemaal fit", relativeert René. "Het is een oefenwedstrijd en dat moet je met een korrel zout nemen." Volgens Willy en René staat PSV er zondag in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen AZ wel, en wint de ploeg die ook.

"We gaan toch niet met die vakantieman in zee hè?"

Wat de broers wel opvalt, is dat er nog steeds geen nieuwe bondscoach voor Oranje is. "We gaan toch niet met die vakantieman in zee, hè?", zegt René, waarmee hij Michael Reiziger bedoelt. "Die is goed in wat hij nu doet bij de bond, maar hij is niet de bondscoach die ons op een hoger niveau gaat tillen. Daar heeft hij de mentaliteit en de klasse niet voor." Willy had een andere oud-speler van PSV wél geschikt gevonden. "Ik had Mark van Bommel graag bij Oranje gezien, maar hij ging met België praten zonder dat hij me dat had verteld. Ik denk dat hij een goeie coach is voor de Belgen. En misschien gaat hij de derby der Lage Landen wel in ere herstellen." Voor Oranje suggereert hij nóg een oud-PSV'er: "Misschien is het wat voor Ruud van Nistelrooij."