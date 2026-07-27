Hitteprotocol Laarbeek: aangepaste openingstijden milieustraat
In Laarbeek zijn op woensdag 29 en donderdag 30 juli de openingstijden van de milieustraat aangepast vanwege de verwachte hitte. Ook de afvalinzameling begint beide dagen een uur eerder dan normaal.
De milieustraat in Laarbeek zal op beide dagen alleen in de ochtend geopend zijn, van acht uur tot twaalf uur. De middagopenstelling vervalt door de hoge temperaturen. Mensen die een afspraak hadden voor de middag, moeten een nieuwe afspraak maken binnen de aangepaste tijden.
Afvalinzameling eerder
De afvalinzameling door Blink start op woensdag en donderdag al om half zeven ’s ochtends. Dat is een uur eerder dan gebruikelijk. Bewoners worden gevraagd hun containers op tijd buiten te zetten.
Deze maatregelen zijn genomen om de hitte voor zowel medewerkers als inwoners zo draaglijk mogelijk te maken. Blink heeft besloten tot deze aanpassingen vanwege de voorspelde hoge temperaturen op deze dagen.
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