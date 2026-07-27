Auto belandt in bosjes langs A4 bij Halsteren

Een auto is maandagmiddag van de weg geraakt op de A4 bij Halsteren. De auto kwam naast de snelweg in de bosjes terecht.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt. De auto liep schade op en is later door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Extra reistijd door afgesloten rijstrook

Door het ongeluk ontstond verkeershinder op de A4 richting Rotterdam. Tussen Bergen op Zoom en afrit Tholen werd de rechterrijstrook afgesloten. Verkeer moest rekening houden met ongeveer een kwartier extra reistijd.