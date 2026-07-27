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Brand in schuurtje Roosendaal snel geblust
Vandaag om 15:58 • Aangepast vandaag om 16:10
Een schuurtje aan de Edisonstraat in Roosendaal is maandagmiddag in brand gevlogen. De brand ontstond mogelijk tijdens werkzaamheden aan het dak van het schuurtje.
De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Daardoor kon worden voorkomen dat de brand zich verder verspreidde.
Oorzaak wordt nog onderzocht
Hoe de brand precies is ontstaan, wordt nog verder onderzocht. Bij de brand raakte niemand gewond, wel liep het schuurtje schade op.
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