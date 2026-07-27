Informatieavond evenementenbeleid op 2 september in Deurne

Op woensdag 2 september organiseert de gemeente Deurne een informatieavond over het nieuwe evenementenbeleid, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in het organiseren van evenementen.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst vindt plaats in het Huis voor de Samenleving aan de Markt 1 in Deurne en begint om zeven uur 's avonds. Tijdens deze avond licht de gemeente de belangrijkste veranderingen in het evenementenbeleid toe. Organisatoren krijgen meer duidelijkheid en ondersteuning, onder andere door een vaste vergunningverlener per aanvraag en hulp bij het opstellen van een veiligheidsplan.

Veranderingen in het beleid

De nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat evenementen veilig en goed georganiseerd verlopen. Naast de toelichting op het beleid is er ook ruimte voor vragen van aanwezigen. Dit biedt een kans voor organisatoren om direct in gesprek te gaan met de gemeente over hun plannen.

De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor organisatoren, maar ook voor omwonenden en geïnteresseerde inwoners die meer willen weten over het nieuwe beleid. Aanmelden voor de informatieavond kan tot en met 28 augustus. Geïnteresseerden worden gevraagd om hun naam, de naam van hun organisatie en het aantal personen dat aanwezig zal zijn door te geven.