Politie neemt 825 kilo illegaal vuurwerk in beslag, Oosterhouter opgepakt

Een 36-jarige man uit Oosterhout is een van de negen verdachten die zijn aangehouden bij verschillende politieacties tegen zwaar illegaal vuurwerk. Bij die acties werd in mei en juni ruim 825 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Naast de man uit Oosterhout werden nog acht verdachten aangehouden. Het gaat om inwoners van onder meer Wateringen, Voorburg, Den Haag, Amsterdam, Kerk-Avezaath en Rotterdam.

Vuurwerkmitrailleurs en zware cobra's

De politie nam in totaal ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag. Daarbij werden onder meer vijftig zware cobra's gevonden die meer dan 250 gram flitspoeder bevatten. Ook troffen agenten zogenoemde vuurwerkmitrailleurs aan.

Het vuurwerk lag vaak opgeslagen in woningen en kelderboxen in woonwijken. In drie gevallen werd het zelfs gevonden in slaapkamers. Op één locatie ontdekte de politie ruim 500 kilo vuurwerk in een schuur in een woonwijk. Voor die vondst werd een 35-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

Cobra heeft explosieve kracht van een handgranaat

Volgens de politie vormt zwaar illegaal vuurwerk het hele jaar door een risico. Het wordt regelmatig gebruikt bij explosies en kan grote schade veroorzaken. De explosieve kracht van een cobra is volgens de politie vergelijkbaar met die van een handgranaat.

De politie roept inwoners op om verdachte situaties te melden. Daarmee hopen politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie meer zwaar vuurwerk van straat te halen.