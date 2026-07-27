Aangepaste openingstijden milieustraat en groendepots in Bernheze

Op woensdag 29 juli zijn de openingstijden van de milieustraat en groendepots in Bernheze in verband met het warme weer aangepast.

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Vanwege de verwachte hoge temperaturen zijn de openingstijden van zowel de milieustraat als de groendepots deze week op woensdag aangepast. De aangepaste tijden zijn van acht uur 's ochtends tot één uur 's middags.

Op de overige dagen blijven de gebruikelijke openingstijden van kracht. Dit betekent dat bezoekers op woensdag rekening moeten houden met een kortere periode waarin ze hun afval kunnen inleveren.

Hoewel deze maatregel tijdelijk ongemak kan veroorzaken, is het bedoeld om zowel bezoekers als personeel te beschermen tegen de hitte. Het is raadzaam om vooraf te plannen en op andere dagen te gaan als dat mogelijk is.