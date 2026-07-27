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A17 bij Moerdijk urenlang dicht na ongeluk
Vandaag om 16:19 • Aangepast vandaag om 17:32
Een vrachtwagen en een bestelbus zijn maandagmiddag rond vier uur op de A17 bij Moerdijk met elkaar in botsing gekomen. Door het ernstige ongeluk blijft de snelweg richting Dordrecht naar verwachting nog tot acht uur 's avonds dicht.
Hulpdiensten kwamen na de melding massaal naar de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen.
Onderzoek en berging
De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van het ongeluk. Pas daarna kunnen de betrokken voertuigen worden geborgen. Tot die tijd blijft de weg afgesloten.
De A17 is dicht tussen Zevenbergen en Moerdijk. Verkeer wordt omgeleid via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer tien minuten extra reistijd. Naar verwachting gaat de weg rond acht uur maandagavond weer open.
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