A17 bij Moerdijk urenlang dicht na ongeluk

Een vrachtwagen en een bestelbus zijn maandagmiddag rond vier uur op de A17 bij Moerdijk met elkaar in botsing gekomen. Door het ernstige ongeluk blijft de snelweg richting Dordrecht naar verwachting nog tot acht uur 's avonds dicht.

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Hulpdiensten kwamen na de melding massaal naar de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren en of er gewonden zijn gevallen.