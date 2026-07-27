Bestuurder (28) van bestelbus overleden bij ongeluk met vrachtwagen op A17

Een 28-jarige man uit Dordrecht is maandagmiddag overleden bij een ernstig ongeluk op de A17 bij Moerdijk. Rond vier uur botste zijn bestelbus achterop een vrachtwagen. De snelweg richting Dordrecht is na het ongeluk al urenlang afgesloten.

Hulpdiensten kwamen na de melding massaal naar de plek van het ongeluk. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.

De politie liet om half negen 's avonds weten dat bij het ongeluk een 28-jarige man uit Dordrecht is overleden aan zijn verwondingen.

Onderzoek en berging

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Pas daarna kunnen de betrokken voertuigen worden geborgen. Tot die tijd blijft de weg afgesloten.

De A17 is dicht tussen Zevenbergen en Moerdijk. Verkeer wordt omgeleid via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer tien minuten extra reistijd.

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