RKC Waalwijk verliest oefenduel van VfL Bochum U23

RKC Waalwijk heeft maandag met 0-2 verloren van VfL Bochum U23 in een oefenwedstrijd. De wedstrijd in Waalwijk bleef lang onbeslist, maar in de slotfase maakten de Duitsers het verschil.

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RKC Waalwijk begon afwachtend aan de wedstrijd tegen de Duitse beloftenploeg. In de eerste helft was het vooral VfL Bochum U23 dat voor gevaar zorgde, maar doelman Niek Schiks hield zijn doel schoon. Naarmate de eerste helft vorderde, namen de Waalwijkers meer initiatief en creëerden ze enkele kansen, zonder tot scoren te komen. De ruststand was 0-0.

Verschil in slotfase

Na de pauze bleef het duel in evenwicht, met RKC Waalwijk dat regelmatig aanviel. Ondanks het overwicht wist de ploeg van Sander Duits niet tot scoren te komen. In de slotfase sloeg VfL Bochum U23 echter toe en scoorde tweemaal snel achter elkaar. De Waalwijkers probeerden nog terug te komen, maar de wedstrijd eindigde in een 0-2-nederlaag.

RKC Waalwijk trad aan met onder andere Niek Schiks en Keyan Varela in de basis. De ploeg wisselde nog enkele keren, maar kon het tij niet keren. De nederlaag betekent een teleurstellend einde van deze oefenwedstrijd voor de Waalwijkse club.