Verkeerslichtenstoring kruising in Bergen op Zoom duurt voort

De verkeerslichten op de kruising Jacob Obrechtlaan, Zuidoostsingel en Burgemeester van Hasseltstraat in Bergen op Zoom zijn door een technische storing buiten werking. De storing duurt naar verwachting tot en met vrijdag. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

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Door de complexe storing zijn de verkeerslichten op deze drukke kruising uitgeschakeld. Hoewel de verkeerslichten niet werken, blijft de kruising toegankelijk voor verkeer. Weggebruikers moeten extra voorzichtig zijn en goed op de verkeersregels letten.

Geen inzet verkeersregelaars

Gezien de huidige verkeerssituatie is ervoor gekozen om geen verkeersregelaars in te zetten. De verkeersintensiteit is namelijk relatief laag en vanwege de zomervakantie is het verkeersaanbod minder dan normaal. Dit zorgt ervoor dat de verkeersveiligheid zonder extra maatregelen voldoende blijft.

Ondanks de storing wordt er hard gewerkt aan een oplossing. Weggebruikers worden geadviseerd om de situatie goed in de gaten te houden en elkaar waar nodig voorrang te verlenen. De verwachting is dat de storing in ieder geval tot en met vrijdag aanhoudt.