Malafide klusjesmannen en broodjesviraliteit: dit gebeurde vandaag

Malafide klusjesmannen die tientallen mensen oplichten en Bastiaan die in zijn eentje op pad gaat om broodjes te testen omdat hij niemand heeft om mee te lunchen. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag niet mag missen.

Onder het stadhuis van Den Bosch ligt een gotische kelder waar ooit keizer Karel V en Napoleon feestten. Tegenwoordig worden er workshops Bossche bollen maken gegeven. De Raadskelder, gebouwd tussen 1529 en 1533, diende door de eeuwen heen als feestzaal, gevangenis en militaire hoofdwacht. De kruisribgewelven, ontworpen door bouwmeester Jan Derkennis van de Sint-Jan, zijn nog steeds intact. "Dit was waarschijnlijk een van de weinige representatieve plekken waar je zulke ontvangsten kon organiseren," vertelt geschiedenisliefhebber Fon van Heesch. Lees hier het hele verhaal:

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Nadat een Bredase vrouw vertelde hoe ze bijna 2500 euro betaalde aan malafide klusjesmannen, kreeg de politie tien tot twintig soortgelijke meldingen binnen. De mannen boden aan tuintegels schoon te maken voor 250 euro, maar lieten de rekening snel oplopen. De politie controleerde vorige week meerdere rondreizende klusjesmannen en noteerde kentekens. "We willen voorkomen dat mensen slachtoffer worden van strafbare feiten", zegt een politiewoordvoerder. Optreden blijft lastig omdat deur-aan-deurverkoop zich vaak op de grens bevindt tussen een civiel geschil en een strafbaar feit.

Check het hier:

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In zeker 36 Brabantse gemeenten mag tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk worden afgestoken, ook niet door buurt- of dorpsverenigingen. Gemeenten geven als reden een gebrek aan boa's en politie om te handhaven. "Het is niet mogelijk om altijd overal ter plaatse te zijn," laat Valkenswaard weten. Negentien gemeenten moeten nog beslissen over uitzonderingen. Alleen Laarbeek staat open voor initiatieven, maar daar zijn nog geen ontheffingen aangevraagd. De gemeenten in veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kozen er gezamenlijk voor geen ontheffingen te verlenen. Hier lees je hun analyse:

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Tilburger Bastiaan van den Heuvel bereikt duizenden mensen op TikTok en Instagram met zijn broodjestests. Inmiddels heeft hij 61 broodjes getest in Tilburg en omgeving. Bij café Koosje in Oisterwijk krijgt hij een groot broodje hete kip: een 8,2. "Het brood is goed, er zit genoeg saus op en de kip is lekker mals," oordeelt hij. Bastiaan werkt fulltime vanuit huis en wilde graag samen lunchen. "Ik heb geen collega's om mee te gaan lunchen, dus toen dacht ik: ik ga het gewoon zelf doen." Zijn beoordelingen zijn altijd eerlijk en onbetaald. Zijn filmpjes zorgen soms voor lange rijen bij broodjeszaken. Lees zijn verhaal hier.

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