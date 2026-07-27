Auto van Ietje beklad terwijl ze niet voor azc is: 'Poster hangt bij buren'

Een van de auto's die dit weekend werden beklad is die van Ietje uit Bokhoven. Maar ze is helemaal niet voor de asielopvang in Engelen. De buren wel, die hebben een poster voor het raam hangen van die strekking. "Stomverbaasd was ik."

Inmiddels glimt haar donkerblauwe Fiat 500 weer. Maar zondag was dat wel anders. Toen werd de auto van Ietje beklad, als onderdeel van een actie waarbij meerdere huizen, schuttingen en auto's van voorstanders van een asielopvang in Engelen werden bespoten. Er stonden scheldwoorden en teksten tegen de voorgenomen opvang van vijftig minderjarige asielzoekers in het pand aan De Beverspijken.

Stomverbaasd was ze toen Ietje merkte dat haar auto ook onder handen was genomen. "Apart, een heel rare confrontatie", zegt ze om haar gevoel van dat moment te beschrijven. "Te meer omdat ik geen poster aan het raam heb hangen en mijn buurman wel."

"Dit is gewoon niet goed te praten."

Inmiddels is de auto dus weer schoon, maar wat resteert bij de Bokhovense is een 'onprettig, unheimisch gevoel'. Ze is op zich niet tegen het affiche dat haar buurman heeft opgehangen. "Ik spreek me niet op die manier uit, maar ik vind het prima dat hij het heeft hangen." Toch zou ze inmiddels liever zien dat hij het ding (tekst: gastvrij Engelen, iedereen welkom) weghaalt.



Inmiddels is de auto dus weer schoon, maar wat resteert bij de Bokhovense is een 'onprettig, unheimisch gevoel'. Ze is op zich niet tegen het affiche dat haar buurman heeft opgehangen. "Ik spreek me niet op die manier uit, maar ik vind het prima dat hij het heeft hangen." Toch zou ze inmiddels liever zien dat hij het ding (Tekst: 'Gastvrij Engelen, iedereen welkom') weghaalt.

"Ik weiger om mezelf te laten intimideren."