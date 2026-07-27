Hitteprotocol vanaf 28 juli: aanpassingen in Dongen

Vanaf dinsdag 28 juli geldt in Dongen het hitteprotocol. Afval wordt vanaf zes uur 's ochtends opgehaald en milieustraat De Coolhof hanteert aangepaste openingstijden.

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In Dongen treedt vanaf dinsdag 28 juli het hitteprotocol weer in werking. Dit betekent dat de afvalophaaldiensten eerder beginnen. Om de hitte voor te zijn, worden containers en PMD-afval al vanaf zes uur 's ochtends geleegd. Het is daarom belangrijk dat bewoners hun afval op tijd buiten zetten.

Aangepaste openingstijden

Ook milieustraat De Coolhof past zijn openingstijden aan. De straat is elke dag geopend van half acht 's ochtends tot twaalf uur 's middags. Deze aanpassing zorgt ervoor dat werknemers en bezoekers de heetste uren van de dag vermijden.

Het hitteprotocol wordt ingevoerd om zowel de werknemers van de afvalophaaldiensten als de bezoekers van de milieustraat te beschermen tegen de hoge temperaturen die worden verwacht. Houd rekening met deze wijzigingen in de ophaaltijden en openingstijden om ongemakken te voorkomen.