Dennis ten Bokkel blijft assistent-coach bij Tilburg Trappers

Dennis ten Bokkel blijft ook komend seizoen assistent-coach bij Tilburg Trappers, naast hoofdcoach Danny Albrecht. De oud-speler en clubicoon uit Tilburg is een belangrijke schakel binnen de technische staf van de ijsclub.

Gevonden voor jou

Ten Bokkel heeft een lange geschiedenis bij de Tilburg Trappers. Hij speelde maar liefst 638 wedstrijden voor de club en behoort daarmee tot de spelers met de meeste wedstrijden in de clubgeschiedenis. Tijdens zijn spelerscarrière veroverde hij vier landstitels, vier nationale bekers en twee Ron Bertelingschalen. Na vijftien seizoenen in Tilburg speelde hij nog bij Eaters Geleen, waar hij ook een landstitel en een nationale beker won. Zijn carrière als speler eindigde in 2012 vanwege een operatie aan een tumor achter zijn oogkas.

Van speler naar coach

Na zijn spelersloopbaan maakte Ten Bokkel snel de overstap naar het trainersvak. Hij begon als assistent-coach onder Barry Smith en werkte later samen met Paul Gardner. In de jeugdopleiding en als coach van het toekomstteam van Tilburg Trappers deed hij ruime ervaring op, waar hij zich richtte op de ontwikkeling van jong talent.

Sinds de zomer van 2023 is hij onderdeel van de technische staf van het Oberliga-team. In deze rol is hij uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht achter de bank. Zijn clubervaring, oog voor detail en sterke tactische inzicht dragen bij aan de ontwikkeling van de spelersgroep. Tevens is hij betrokken bij videoanalyse en de voorbereiding op tegenstanders.

Continuïteit binnen de staf

Het trainersduo Ten Bokkel en Albrecht zal ook dit seizoen de blauwgele formatie leiden in de Oberliga. De combinatie van Albrechts internationale ervaring en Ten Bokkels diepgewortelde Trappers-DNA biedt een sterke basis voor de technische staf. Met de contractverlenging van Ten Bokkel kiest Tilburg Trappers voor continuïteit. Hij is een clubman in hart en nieren en kent de normen en waarden van de club als geen ander. Samen met Danny Albrecht zal hij proberen het maximale uit de selectie te halen.