Frans Bauer deelt foto's van doop kleinzoon Jan: 'Dankbaar en blij'

Een bijzonder moment voor de familie Bauer: kleinzoon Jan is zondag gedoopt. Frans Bauer deelt trots foto's van de feestelijke dag op Instagram. "We zijn dankbaar en blij", laat hij weten.

"Na de doop hebben wij een super mooie doop taart aan mogen snijden om dit te vieren", laat vader Jan in een bericht op Instagram weten. "Omringd met familie en vrienden hebben wij hier een ongelofelijk leuke dag van gemaakt."

Frans Bauer deelt het bijzondere familiemoment, met daarop oma Mariska, zoon Jan, kleinzoon Jan jr. en zijn vriendin Danique, gedeeld op Instagram. "Mijn kleinzoon Jan is gedoopt!! Wat een bijzonder mooie dag", schrijft de zanger bij foto's van de feestelijke dag.

De jurk waarin 'Jantje' werd gedoopt is al 55 jaar oud, onthult Mariska: "Jantje draagt de doopjurk waar ik zelf en mijn broers, zus en onze jongens in gedoopt zijn. Een herinnering om voor altijd te bewaren."

Bijzondere plek

De doop vond plaats in de Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara in Oudenbosch. Die plek heeft voor Frans en Mariska Bauer een speciale betekenis. Het stel gaf elkaar er op 9 mei 2008 het jawoord.

Jan Bauer en zijn vriendin Danique werden op 2 april ouders van hun eerste zoontje, Jan Johannes Jacobus Chris Bauer. De kleine Jan is daarmee het eerste kleinkind van Frans en Mariska Bauer. Na zijn geboorte deelden de trotse opa en oma al dat hun "hart bijna barst van trots en geluk".

Onder het bericht stromen de felicitaties binnen. Fans wensen de familie veel geluk en spreken van een prachtige en onvergetelijke dag.