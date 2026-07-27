Man twee keer op één dag betrapt: onder invloed van drugs achter het stuur

Hardleers is misschien nog zacht uitgedrukt voor een 39-jarige man uit Oosterhout. Hij werd maandagmorgen aangehouden voor rijden onder invloed van drugs en kreeg een rijverbod opgelegd. Diezelfde avond troffen agenten hem opnieuw rijdend aan. Ook deze keer bleek hij onder invloed te zijn.

De man werd rond half elf 's ochtends gecontroleerd door de politie. Hij was toen onder invloed van drugs en reed zonder geldig rijbewijs.

Reden voor de politie om hem aan te houden, een rijverbod op te leggen en zijn voertuig in beslag te nemen. Daarmee leek de kous af, maar niets bleek minder waar.

Nog een keer raak

Rond acht uur 's avonds zagen agenten de Oosterhouter opnieuw rijden, ditmaal in een ander voertuig in Den Bosch. De bestuurder werd opnieuw gecontroleerd. Daarbij bleek dat hij wederom onder invloed van drugs achter het stuur zat. Ook reed hij ondanks het eerder die dag opgelegde rijverbod en beschikte hij nog altijd niet over een geldig rijbewijs.

De politie hield de man opnieuw aan. Ook het tweede voertuig waarin hij reed, werd in beslag genomen.