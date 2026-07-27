Schuur volledig verwoest door brand in Gassel, meerdere knallen gehoord

Een schuur aan de Wijnroemer in Gassel is maandagavond volledig uitgebrand. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Omstanders meldden dat er meerdere knallen te horen waren.

De melding kwam rond negen uur 's avonds binnen bij de brandweer van Grave. Bij aankomst bleek de schuur, die naast een bosgebied staat op een privéterrein, al volledig in brand te staan. Volgens omstanders waren er meerdere knallen te horen.

Opschaling naar middelgrote brand

Vanwege de omvang van de brand werd opgeschaald naar een middelgrote brand. Naast de brandweer van Grave werden ook collega's uit Schaijk ingezet. Daarnaast kwamen waterwagens uit Sint Anthonis en Uden ter plaatse om te helpen met blussen.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naastgelegen natuurgebied. Wel raakten enkele bomen in de directe omgeving licht zwartgeblakerd.

Mogelijk asbestprotocol gevolgd

Wat er in de schuur opgeslagen lag, is niet bekendgemaakt. De brandweer volgde tijdens de inzet vermoedelijk het asbestprotocol, maar het is niet duidelijk of daadwerkelijk asbest is vrijgekomen.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.