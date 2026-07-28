Haps past openingstijden milieustraat aan wegens hitte

De milieustraat in Haps heeft op woensdag 29 juli aangepaste openingstijden vanwege de hitte. Bezoekers kunnen van negen uur 's ochtends tot één uur 's middags terecht.

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De aanhoudende hitte zorgt ervoor dat de milieustraat in Haps zijn openingstijden aanpast. Dit is gedaan om het voor bezoekers en medewerkers aangenamer te maken. De aangepaste tijden gelden specifiek voor woensdag 29 juli.

Op deze dag kunnen mensen hun afval kwijt tussen negen uur 's ochtends en één uur 's middags. Het is belangrijk om rekening te houden met deze gewijzigde tijden om niet voor een gesloten deur te komen staan.

Altijd op de hoogte

Om altijd op de hoogte te blijven van de meest actuele openingstijden, kunnen inwoners de AfvalApp raadplegen. Hierin worden de laatste veranderingen en nieuwsberichten over de milieustraat vermeld. Door notificaties in de app aan te zetten, missen gebruikers geen updates meer.