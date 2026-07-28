Brandweer weet huis net te redden als heg compleet in de fik vliegt

De brandweer heeft maandagmiddag ternauwernood voorkomen dat een huis aan de Maasdijk in Raamsdonksveer in een vuurzee veranderde. Rond vijf uur vloog de heg naast het huis in brand. Metershoge vlammen sloegen uit de struiken.

Brandweerwagens uit Geertruidenberg, Hank en Oosterhout rukten uit om de brand te bestrijden. Omdat de kans groot was dat het vuur vanuit de heg zou overslaan naar het huis, besloten de hulpdiensten flink op te schalen. Met zes voertuigen ging de brandweer de vlammen te lijf.

Dicht bij het huis

Op beelden is te zien hoe de vlammen metershoog boven de heg uittorenen en gevaarlijk dicht bij het huis komen. Het vuur vreet zich vervolgens verder door de heg. Aan het begin van de avond kregen de brandweerlieden de brand onder controle. Het huis bleef gespaard, meldt de brandweer op sociale media.



Van de heg bleef uiteindelijk niet veel over. Bij het begin van de struik stonden na de brand enkel nog een paar verkoolde stengels overeind.