Overkapping vliegt in brand, mogelijk kortsluiting in kerstlampjes

De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor een brandende overkapping aan de Abdijlaan in Uden. Mogelijk vatte kerstverlichting onder het afdak door kortsluiting vlam. Binnen de kortste keren stond de overkapping in lichterlaaie.

Toen de brandweer arriveerde, stond het afdak al volledig in brand. De overkapping staat tegen een tuinhuisje aan. Brandweerlieden kregen het vuur snel onder controle en gingen daarna op zoek naar de oorzaak.

Kerstlampjes en spotjes

De hulpdiensten vermoeden dat kortsluiting de brand heeft veroorzaakt. In het dak van de overkapping zaten twee spotjes. Ook hing er kerstverlichting, waarvan bij aankomst nog één lichtsnoer brandde.

De politie en brandweer gingen tijdens de brand nog op zoek naar de bewoonster, maar zij bleek niet thuis te zijn. Eerder op maandag zou ze nog wel thuis zijn geweest. Naast de brandschade liep ook de schuurdeur schade op en werd de schutting platgeramd. De woningbouwcorporatie laat de schade herstellen.