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File door eerder ongeluk op A2

Vandaag om 07:49 • Aangepast vandaag om 08:13
Op de A2 is een ongeluk gebeurd (foto: Rijkswaterstaat).
Op de A2 is een ongeluk gebeurd (foto: Rijkswaterstaat).

Op de A2 richting Maastricht is tussen knooppunt Batadorp en De Hogt een ongeluk gebeurd. Daardoor liep de extra vertraging op tot een half uur. Nadat de weg weer was vrijgegeven, loste de file snel op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rijkswaterstaat had de rechterrijstrook en de aansluitende verbindingsweg A67 vanuit de Belgische grens afgesloten.

De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Een berger heeft de voertuigen meegenomen.

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