Advertentie
File door eerder ongeluk op A2
Vandaag om 07:49 • Aangepast vandaag om 08:13
Op de A2 richting Maastricht is tussen knooppunt Batadorp en De Hogt een ongeluk gebeurd. Daardoor liep de extra vertraging op tot een half uur. Nadat de weg weer was vrijgegeven, loste de file snel op.
Rijkswaterstaat had de rechterrijstrook en de aansluitende verbindingsweg A67 vanuit de Belgische grens afgesloten.
De oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Een berger heeft de voertuigen meegenomen.
Advertentie
Advertentie