Na diefstal collectebus rekent Ronnie Goodlass opnieuw op NAC-supporters

Zijn collectebus werd vorig jaar in een café gestolen na een oefenwedstrijd van NAC in Engeland. Toch geeft Engelsman Ronnie Goodlass (72) niet op. De oud-publiekslieveling van de Bredase voetbalclub loopt vrijdag ruim vijftig kilometer voor zijn stichting Health Through Sport. Zaterdag wacht hem in Bolton een warm onthaal van zo'n negenhonderd NAC-supporters én een nieuwe inzamelingsactie.

Voor Goodlass is de wandeling meer dan een sportieve uitdaging en een inzamelingsactie. "Ik kijk er vooral naar uit om de NAC-fans weer te zien", vertelt de Brit. "Het is een liefdesverhaal van twee kanten. De supporters zijn altijd geweldig geweest voor mij en mijn familie. Ik heb altijd mijn uiterste best gedaan voor NAC en het is bijzonder dat ze me al die jaren later nog steeds herinneren en steunen." Vrijdagochtend vertrekt Goodlass bij het Hill Dickinson Stadium, het stadion van Everton in zijn woonplaats Liverpool. Zijn eindpunt ligt ruim 30 mijl verderop: het stadion van Bolton Wanderers, waar NAC zaterdag een oefenwedstrijd speelt. Een tocht van bijna tien uur wandelen, maar daar deinst de 72-jarige Engelsman niet voor terug. "Je wilt niet twee mijl lopen en daarna mensen om geld vragen", zegt hij. "Je moet jezelf uitdagen. Tien uur wandelen is lang, maar ik doe het om andere mensen te helpen."

"Ik liep even weg en toen ik terugkwam, was de collectebus weg."

De ontvangst in Bolton wordt mede georganiseerd door NAC-supporter Leon Deckers, die Goodlass ook eerder hielp tijdens zijn sponsortocht van Den Haag naar Breda. "Hij doet dit echt vanuit zijn hart", zegt Deckers. "Maar het is me wel een afstand hoor. Ronnie vertelt prachtige verhalen, en het mooie is dat hij ze meestal ook waarmaakt." Met de sponsortocht haalt Goodlass geld op voor Health Through Sport, de stichting die hij 21 jaar geleden oprichtte. Die helpt kwetsbare kinderen, ex-gedetineerden, mensen met een verslavingsverleden en mensen met psychische problemen via sport, coaching en opleidingen weer op weg. "Als mensen hun leven willen omgooien, helpen wij daarbij. Iedereen verdient een tweede kans."

Ronny Goodlass krijgt bij zijn actie weer hulp van NAC-fan Leon Deckers (foto: privé).

De inzamelingsactie krijgt voor Goodlass een extra lading door wat er vorig jaar gebeurde. Rond de oefenwedstrijd van NAC tegen Norwich City stond in een café een collectebus voor zijn stichting. Honderden NAC-supporters stopten er geld in. Toen Goodlass even naar het toilet ging, was de bus gestolen. "Ik zette hem op een stoel en liep even weg. Toen ik terugkwam, was hij weg", vertelt hij. Hoeveel geld erin zat, weet hij niet. "Dat was natuurlijk ontzettend jammer." Daarom krijgt de actie zaterdag een tweede kans. In de speciale fanzone bij het stadion van Bolton gaan de NAC-fans met speciale collectebussen rond. Goodlass hoopt dat de honderden meegereisde supporters zijn stichting alsnog een mooie opbrengst bezorgen. "Er komen ongeveer negenhonderd NAC-supporters. Als iedereen één euro geeft, heb je al negenhonderd euro. Dat zou fantastisch zijn."

"Ik zal even bellen dat ze in Bolton extra bier inslaan."